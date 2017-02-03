В Москве прошла премьера комедии «Не/смотря ни на что»

Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

1 февраля в кинотеатре «Иллюзион» состоялась российская премьера комедии от режиссера-номинанта на премию «Оскар» Марка Ротемунда НЕ/СМОТРЯ НИ НА ЧТО. Картина основана на реальной истории успеха. И в этот вечер объединила как звездных гостей, так и представителей бизнеса и общественных организаций. Фильм лично представил автор бестселлера «Мое свидание вслепую с жизнью» Салия Кахаватте. Именно по его книге и был написан сценарий фильма.

Вместе с Салией первых зрителей поприветствовали Диана Гурцкая, озвучившая одну из главных ролей, и Ирина Безрукова, выступившая диктором тифловерсии фильма, а также представители партнеров проекта – Билайн, Гёте-Институт в Москве и Всероссийское общество слепых.

Премьеру посетили олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, член Совета Федерации Петр Кучеренко, модельер Галина Васильева, актер Алексей Лемар, певица Miela и другие.

Просмотр комедии НЕ/СМОТРЯ НИ НА ЧТО будет комфортен как для обычных зрителей, так и для людей с нарушением зрения. Фильм одновременно выходит в двух форматах. При поддержке ПАО «ВымпелКом» (ТМ «Билайн») специально был создан тифлокомментарий фильма. Тифловерсия в том числе будет доступна через приложение во время всего проката фильма в России.

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03.02.2017