В Москве состоялась премьера фильма «Неадекватные люди 2»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера одного из самых ожидаемых фильмов зимы, сиквела культовой комедии Романа Каримова НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2. 10 лет назад первая лента получила 5 призов кинофестиваля «Окно в Европу» в Выборге и затем завоевала любовь не только критиков, но и зрителей.

Во втором фильме мы вновь встречаемся с полюбившимися героями в исполнении Ингрид Олеринской, Ильи Любимова и Евгения Цыганова. Кристина (Олеринская) живет с Виталием (Любимов) тихой семейной жизнью, но ее саркастический взгляд на мир не совпадает с идеалами Виталия. Пока она занимается домашними делами, он все больше времени уделяет работе, и Кристина начинает подозревать, что это как-то связано с появлением в офисе его молодой помощницы Сони.

Новую картину первым зрителям представили режиссер Роман Каримов, продюсеры Андрей Шишканов, Сергей Торчилин, актеры Ингрид Олеринская, Илья Любимов, Никита Санаев, Мария Горячева, Роман Хван, Алексей Гришин и другие.

Гостями премьеры стали российские знаменитости: Ирина Горбачева, Юлия Хлынина, Арина Шарапова, Елена Малышева, Ирина Безрукова, Екатерина Волкова, Светлана Камынина, Родион Газманов, Ангелина Стречина, Дарья Михалкова, Алика Смехова, Алена Чехова, Яна Крайнова, Илья Бачурин, Роман Маякин, Александра Морозова, Маша Цигаль, Данила Белых, Хамиль из группы «Каста», группа «Не говори маме» и многие другие.

Фото с премьеры предоставлены PR-службой фильма.

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

10.12.2020