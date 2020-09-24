В Москве прошла премьера фильма «Гнездо»

23 сентября в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялась премьера фильма Шона Дуркина ГНЕЗДО с Джудом Лоу и Кэрри Кун в главных ролях. Фильм, мировая премьера которого прошла на фестивале «Санденс», рассказывает историю одной семьи, чей переезд через Атлантику нарушил былую гармонию и обнажил невидимые на первый взгляд проблемы.

Среди гостей премьеры были Ирина Хакамада, Сати Спивакова, Катя Лель, Виктория Дайнеко, Олеся Судзиловская, Анна Банщикова, Даниил Белых, Дарья Повереннова, Александр Носик, Никита Тарасов, Маша Цигаль, Оксана Казакова, Ирина Безрукова, Петр Романов, Владимир Кошевой, Эвелина Бледанс, Александр Буйнов, Илья Бачурин и группа #неговоримаме.

По словам режиссера Шона Дуркина, он пытался показать брак правдиво: «Рори и Эллисон (в исполнении Джуда Лоу и Кэрри Кун) — необычная пара очень разных и сложных людей. Они влюблены друг в друга, у них сильная привязанность, и, казалось бы, это идеальные отношения. Однако со временем этот созданный ими красивый образ сходит на нет, обнажая правду. Сильные характеры и харизма делают их одновременно идеальными партнерами и полными противоположностями. Поэтому они страдают от того, что им навязывает окружающее их общество, и чувства долга, переданного им предыдущими поколениями».