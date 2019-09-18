В столице прошла премьера фильма «Однажды в Трубчевске»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

В московском киноцентре «Октябрь» прошла премьера ленты Ларисы Садиловой ОДНАЖДЫ В ТРУБЧЕВСКЕ − фильма-участника программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля и конкурса фестиваля «Кинотавр». Проект представила съемочная группа: Лариса Садилова, Лариса Шнайдерман, Кристина Шнайдер, Юрий Киселев, Егор Баринов и другие.



В числе первых в Москве фильм посмотрели: Лариса Долина, Ситора Алиева, Ирина Безрукова, Геннадий Хазанов, Алика Смехова, Анастасия Гребенкина, Александр Гордон и Ноза Абдулвасиева, Виктор Чайка, Анна Банщикова, Юлия Пак, Валерий Баринов, Александр Котт, Василий Соловьев, Катерина Михайлова, Ксения Угольникова, Наталья Мокрицкая, Софья Капкова, Татьяна Борщ, Ирина Вербицкая и другие.

После просмотра гости премьеры обсудили картину с модератором беседы Ситорой Алиевой, режиссером Ларисой Садиловой и продюсером фильма Ларисой Шнайдерман.

Фото предоставлены PR-службой фильма.

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18.09.2019