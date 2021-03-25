«Одноклассники» представили свой первый сериал «Пять с плюсом»

Премьера прошла в студийном онлайн-формате

На «Одноклассниках» начинается показ первого собственного сериала − семейной молодежной комедии «Пять с плюсом». На предпремьерном показе первой серии актеры, режиссер проекта и руководитель продюсерской и контентной дирекции видеоплатформы Mail.ru Group рассказали почему соцсеть сняла собственный сериал, как проходил процесс съемок во время пандемии и как родился главный саундтрек сериала.

Премьера приурочена к 15-летию социальной сети, которое будет отмечаться 26 марта. Сериал станет одним из центральных событий юбилея соцсети.

Главная тема ситкома − взаимоотношения людей. В первой серии зрители увидят как главные герои − молодая пара Оля (Лукерья Ильяшенко) и Стас (Артем Цуканов) — получают от родителей квартиру в Москве, но чтобы накопить на свадьбу, решают сдать комнаты своим знакомым. На протяжении всего сезона герои будут учиться брать ответственность за свои решения и поступки и обретут новых настоящих друзей.

«В сериале представлены очень яркие самобытные персонажи и сами актеры − это люди с яркими характерами, − отметила на презентации руководитель продюсерской и контентной дирекции видеоплатформы Mail.ru Group Екатерина Сергеева. − Например, один из моих любимых героев − это вернувшийся с Бали просвещенный Витя (Дмитрий Ендальцев), который завершает каждую серию своим видеоблогом «Будда на диване» в OK Live. Мы очень рады, что получилось объединить таких разных характерных героев в готовом продукте, который у нас получился».

«Это сериал, который понравится всем, нельзя делить зрителя по определенным категориям, ведь бывают очень молодые взрослые и бывают очень старые молодые, поэтому все будет зависеть от того, насколько люди будут готовы воспринимать сюжет», − делится своими впечатлениями Артём Цуканов, исполнитель главной роли Стаса в сериале.

Особое внимание создатели сериала уделили плейлисту, в который вошли композиции современных молодых исполнителей, которые несут в себе идею «новой популярной музыки». Главным саундтреком сериала была выбрана песня «Магнит» московского музыкального проекта «ШЫША», также в плейлист вошли композиции группы «Папа», «хмыров», «Дайте Танк (!)» и многих других. Саунд-продюсером сериала выступил музыкальный редактор и продюсер Сергей Мудрик.

Работа над сериалом длилась больше года. Производством сериала занималась компания AVK production. Всего зрители увидят 10 серий, которые будут выходить раз в неделю.

«Одноклассники» стали первой соцсетью в России, которая представила собственный оригинальный сериал. С помощью технологий видеоплатформы и собственной творческой студии «Одноклассники» обеспечат всем зрителям интерактивный просмотр сериала: пользователи смогут обсуждать героев и эпизоды в онлайн-чате, получат возможность принять участие в опросах и викторинах о дальнейшем развитии сюжета.

Фото предоставлены пресс-службой «Одноклассников».

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25.03.2021