В Москве прошла премьера «О чем говорят мужчины. Продолжение»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

20 февраля в киноцентре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера новой комедии «Квартета И» О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. Фильм представили режиссер Флюза Фархшатова, участники «Квартета И» Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Александр Демидов, актриса Елена Подкаминская, Алексей Барабаш, Ольга Волкова, Леонид Каневский и другие члены съемочной группы.

Михаил Прохоров, чье камео в роли самого себя в фильме стало для него дебютом в кинематографе, также присутствовал в зале вместе с сестрой Ириной Прохоровой.

Поздравить создателей кинокартины с премьерой и посмотреть, о чем продолжают разговаривать мужчины по дороге в Питер, приехали Ксения Собчак, Алексей Кортнев с женой Аминой Зариповой, Леонид Ярмольник, Алексей Агранович с женой Викторией Толстогановой, Анна Чурина, Эдгар Запашный, Ольга Сутулова, Марюс Вайсберг с женой Натальей Бардо, Ольга Медынич, Джемал Тетруашвили, Елена Захарова, Владимир Познер, Гарри Бардин, Анатолий Белый, Алексей Макаров, Юлия Михалкова и многие другие.

Новый фильм – это продолжение двух успешных комедий от «Квартета И» под музыку группы «Би-2». Лента выходит в прокат 22 февраля.

Фото предоставлены PR-службой компании «Наше кино»

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21.02.2018