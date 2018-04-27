В Москве прошла премьера мультфильма «Папа-мама гусь»

Фотоотчет из мультиплекса «Люксор»

Шумная и веселая премьера полнометражного мультфильма ПАПА-МАМА ГУСЬ прошла накануне в мультплексе «Люксор» в Москве. Для маленьких гостей была организована бумажная дискотека, общение с живым гусем, а также море сладкой ваты и позитивных впечатлений.

Гостями мероприятия стали известные артисты, актеры, звезды шоу-бизнеса: Наталья Бочкарева, Любовь Тихомирова, Елена Бирюкова, Катя Лель, Оксана Казакова, Маша Вебер, Наталья Власова, Наталья Лесниковская, Мила Соловьева, Ник Никонов и многие другие.

Мультфильм выходит на экраны 1 мая. В дубляже картины приняли участие звезды российского кино и шоу-бизнеса: Полина Гагарина, Сергей Гармаш и Natan.

Фото предоставлены PR-службой проекта

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27.04.2018