Фотоальбом

В Москве прошла премьера мультфильма «Папа-мама гусь»

Фотоотчет из мультиплекса «Люксор»

Шумная и веселая премьера полнометражного мультфильма ПАПА-МАМА ГУСЬ прошла накануне в мультплексе «Люксор» в Москве.  Для маленьких гостей была организована бумажная дискотека, общение с живым гусем, а также море сладкой ваты и позитивных впечатлений. 

Гостями мероприятия стали известные артисты, актеры, звезды шоу-бизнеса: Наталья Бочкарева, Любовь Тихомирова, Елена Бирюкова, Катя Лель, Оксана Казакова, Маша Вебер, Наталья Власова, Наталья Лесниковская, Мила Соловьева, Ник Никонов и многие другие.

Мультфильм выходит на экраны 1 мая. В дубляже картины приняли участие звезды российского кино и шоу-бизнеса: Полина Гагарина, Сергей Гармаш и Natan.  

Фото предоставлены PR-службой проекта

 

27.04.2018

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