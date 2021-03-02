В столице прошла премьера комедии «Пара из будущего»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В первый день весны в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера новой картины Алексея Нужного ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО. Фильм переносит нас в 2040 год. Евгений и Александра 20 лет в браке, их отношения похожи на высохший урюк. Развестись у них тоже не получается, поскольку в будущем расторжение брака – очень дорогая услуга. Но судьба дает им шанс: Евгений и Александра попадают в прошлое, в тот самый день 20 лет назад, когда влюбленный и юный Женя сделал предложение прелестной Саше...

Первым зрителям картину представили режиссер Алексей Нужный, актеры Сергей Бурунов, Мария Аронова, Дарья Коныжева, Денис Паромонов, Серафима Красникова, Сергей Степин, Карина Мишулина и другие.

Оценить пронзительную историю любви пришли звездные гости: Ида Галич, Камиль Ларин, Сергей Шакуров, DJ Groove, Мария Лемешева, Анжелика Каширина, Михаил Еремеев, Вячеслав Манучаров, Анна Пескова, Алена Чехова, Дарья Повереннова, Андрей Гайдулян, Марюс Вайсберг и Наталья Бардо, Нателла Крапивина, Наталья Мокрицкая, Дарья Михалкова, Екатерина Кононенко, Антон Криворотов и другие.

Фото с премьеры предоставлены компанией «Централ Партнершип».

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02.03.2021