В столице прошла премьера фильма «Пазманский дьявол»

Фотоотчет из мультиплекса «Синема Парк Ривьера»

В московском кинотеатре «Синема Парк Ривьера» прошла премьера продюсерского проекта Мартина Скорсезе ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ с Майлзом Теллером и Аароном Экхартом в главных ролях. В день мероприятия в фойе кинотеатра открылась фотовыставка событий из мира бокса от портала «Чемпионат», который выступает информационным партнером фильма.

Лента рассказывает историю Винни Пазиенца – одного из самых выдающихся чемпионов по боксу. Молодой, яркий, безрассудный... Его называли Пазманским дьяволом. Его карьера была на самом пике, но страшная авария в одночасье разрушила все планы. Врачи говорили, что он больше никогда не сможет ходить. Однако Винни решил вернуться на ринг во что бы то ни стало.



На премьере ПАЗМАНСКОГО ДЬЯВОЛА посмотрели известные спортсмены. Среди гостей премьеры были Григорий Дрозд, чемпион мира по боксу по версии WBC, Алексей Папин, абсолютный чемпион мира по кикбоксингу, Георгий Челохсаев, чемпион мира среди молодежи по версии WBO, Николай Ковалевич, чемпион мира по тайскому боксу, и многие другие.



Премьерные показы фильма прошли одновременно в 11 городах – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Уфе, Перми, Тюмени, Калининграде, Белгороде, Туле и Коврове, – в кинотеатрах, входящих в состав национальной сети «Синема Парк».В широкий прокат лента вышла 2 февраля.

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02.02.2017