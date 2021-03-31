В Москве прошла премьера фильма «Уроки Фарси»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

30 марта в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма Вадима Перельмана УРОКИ ФАРСИ. Мировая премьера фильма прошла на Берлинском кинофестивале в программе Berlinale Special, где картина была встречена десятиминутной овацией зала.

Премьерный показ перед российским прокатом вызвал невероятный ажиотаж. Гостями вечера стали: Мурад и Наталья Османн, Светлана Устинова и Илья Стюарт, Варвара Шмыкова, Юлия Хлынина, Максим Виторган и Нино Нинидзе, Сабина Ахмедова, Илья Найшуллер и Даша Чаруша, Таисия Вилкова и Семен Серзин, Анна Слю, Мила Сивацкая, Александр Соколовский, Антон Малышев, Яна Гладких, Юрий Быков, Оксана Карас, а также благодаря партнеру показа «Каро.Арт» на премьерный показ мог попасть любой желающий.

Картину представил режиссер Вадим Перельман, исполнитель одной из главных ролей Ларс Айдингер, продюсеры Hype Film Илья Стюарт, Мурад Османн, Павел Буря и оператор Владислав Опельянц. А после показа фильма состоялось обсуждение с режиссером Вадимом Перельманом, модератором дискуссии выступил кинокритик Егор Москвитин.

В российский прокат картина выйдет 8 апреля, дистрибьютор − кинопрокатная компания «Белые ночи» (входит в ГПМ КИТ в составе холдинга «Газпром-медиа»).

Фото с премьеры предоставлены компанией «Белые ночи».

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31.03.2021