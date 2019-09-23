Фестиваль сериалов «Пилот» назвал победителей

Фотоотчет из кинотеатра «Лодзь» в Иваново

Российский фестиваль телесериалов «Пилот», проходивший в Иваново во второй раз, подвел свои итоги. По мнению экспертного жюри, лучшим сериалом конкурсной программы стал проект «Спи со мной» от видеоплатформы Premier. Зрители отдали свое предпочтению проекту «Родительский комитет» канала СТС.

Церемония закрытия состоялась в воскресенье, 22 сентября, в кинотеатре «Лодзь». Гостями мероприятия стали актриса Ирина Розанова, актриса Анна Слю, актриса Анфиса Черных, актриса Наталья Лесниковская, актер Максим Лагашкин, президент фестиваля «Пилот» Валерий Тодоровский, член попечительского совета фестиваля, директор кинокомпании «ПРОФИТ» Игорь Толстунов, член попечительского совета фестиваля, руководитель кинокомпании «СТВ» Сергей Сельянов, генеральный продюсер фестиваля Светлана Дрыга и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Члены жюри фестиваля: кинорежиссер и сценарист Александр Велединский, актер, телеведущий и продюсер Сергей Светлаков, актер Юрий Колокольников, генеральный директор компании «Экспоконтент» Александра Модестова, обозреватель газеты «Ведомости» Ксения Болецкая. Ведущим церемонии закрытия стал актер и телеведущий Вячеслав Манучаров.

Обращаясь к гостям и участникам киносмотра, президент «Пилота» Валерий Тодоровский отметил, что это был прекрасный фестиваль. «Я уверен, что он будет процветать, становиться все более интересным профессионалам. Хочу сказать спасибо ивановской публике, которая ходила и прекрасно реагировала на сериалы», - добавил он.

Жюри фестиваля выбрало «Лучшим пилотом» сериал «Спи со мной» Владимира Ракши. По сюжету проекта следователь Ника пытается поймать изощренного маньяка, замуровывающего своих жертв. Зрители, также выбиравшие лучший сериал путем голосования, отдали предпочтение проекту «Родительский комитет» Михаила Полякова о том, как стать образцовым отцом.

Призы смотра распределились следующим образом:

«Лучший сценарий« − «Колл-центр», Premier , Premier Studios, режиссеры Наташа Меркулова, Алексей Чупов.

«Лучшая актриса» − Евгения Брик, сериал «Дети», Первый канал, студия «Мармот-фильм», режиссер Алена Званцова.

«Лучший актер» − Александр Ильин, сериал «Родительский комитет», СТС, Art Pictures Vision, режиссер Михаил Поляков.

«Лучший режиссер» − Владими Ракша, сериал «Спи со мной», Premier, продюсерская компания «Среда», Good Story Media

«Выбор жюри» − «Спи со мной», Premier, продюсерская компания «Среда», Good Story, режиссер Владимир Ракша.

«Выбор зрителей» − «Родительский комитет», СТС, Art Pictures Vision, режиссер Михаил Поляков.

В рамках деловой части фестиваля состоялась презентация многообещающих незавершенных телепроектов, которые зрители увидят в следующем сезоне. У представителей каждого сериала было по 10 минут на то, чтобы рассказать о своей идее и показать видеоматериалы. В конце презентации аудитория, почти полностью состоящая из представителей индустрии и прессы, проголосовала за самый интересный проект. В этом состязании приняли участие пять сериалов:

Драма видеосервиса Start «257 причин, чтобы жить» (ее представили креативный продюсер Алексей Ляпичев и актер Максим Лагашкин) − история девушки, сумевшей побороть рак, но узнавшей, что к ее возвращению к жизни не готовы ни близкие, ни друзья, ни коллеги.

В фантастической комедии СТС «Гости из прошлого» (ее представили продюсеры Давид Гулордава, Семен Кагш, заместитель генерального директора «СТС Медиа» по производству Владимир Неклюдов). По сюжету семья из СССР и семья из современной России, прописанные по одному адресу, меняются временами. Забавная, но проницательная история в духе «Назад в будущее» позволяет сравнить системы ценностей разных поколений одной страны.

Второй сезон нашумевшего «Метода» представил продюсер Иван Самохвалов. Показанный отрывок напомнил о стиле сериала Александра Цекало − жестком, провокационном и «американском». Но сохранил главную тайну продолжения: будет ли в ней герой Константина Хабенского?

А Александр Незлобин и Сергей Светлаков представили свой документальный сериал «Саша фром Раша» − историю погружения Незлобина в американскую стендап-комедию. Пытаясь добиться успеха, выступая в другой стране и на другом языке, юморист рефлексирует о жизни в России.

Но победу (со средним баллом 4.85 из 5) одержал «Батя» − экспериментальный проект креативного продюсера ГМП РТВ Гавриила Гордеева. Это ироничная и трогательная история о том, чем отличаются современные отцы от отцов из 90-х с Владимиром Вдовиченко в главной роли. Этот контент ТНТ4 и ТНТ-Премьер интересен тем, что будет распространяться в разных форматах − двухминутного шорткома для мессенджеров, 24-минутного ситкома для телеканала и полнометражной комедии для кинотеатров.

Сериалом закрытия фестиваля стал канадский проект «Боевое оригами». Он был показан на фестивале до своей мировой телепремьеры 30 сентября и до российской премьеры 1 октября на платформе «Кинопоиск HD». Необычный проект, состоящий из 10 серий по 10 минут каждая, попал в число самых ожидаемых премьер года после презентации в Каннах на фестивале CANNESERIES. Главная героиня − канадка азиатского происхождения, внезапно узнающая три вещи. Во-первых, у нее есть брат-близнец. Во-вторых, она член древнего ордена камидзин − воинов, способных превращать бумагу в оружие. В-третьих, за ней охотится другая камидзин.

Фестиваль телесериалов «Пилот» проходил в этом году в Иваново во второй раз. В его конкурсную программу вошли 17 сериалов, среди которых «Документалист. Охотник за призраками», «Колл-центр», «Дети», «Герой по вызову», «Тень за спиной», «#DЕТКИ», «Спи со мной», «Детективный синдром», «Дылды», «Родительский комитет»,«Чудо-доктор», «Макаров», «Братство крыши», «Полярный-17», «Тонкие материи», «Магомаев», «Иванько».

Фестиваль учрежден для содействия развитию жанра российского телесериала, предоставления его создателям возможности показа своих проектов ведущим экспертам индустрии и профессионалам телебизнеса.

В попечительский совет фестиваля «Пилот» входят губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, генеральный директор продюсерской компании COSMOS studio Александр Акопов, кинорежиссер, продюсер, основатель и соучредитель кинокомпании «Art Pictures Studio» Федор Бондарчук, генеральный директор кинокомпании «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова», председатель экспертного совета Фонда Кино Леонид Верещагин, продюсер, руководитель кинокомпании «СТВ», соучредитель студии анимационного кино «Мельница», председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов, советник Президента Российской Федерации по вопросам культуры, секретарь Совета по культуре и искусству при Президенте РФ Владимир Толстой, директор кинокомпании «ПРОФИТ» Игорь Толстунов, основатель, генеральный продюсер компании «Среда» Александр Цекало.

Партнерами фестиваля выступают «Газпромбанк» и «Страховая Группа «СОГАЗ».

Фото предоставлены пресс-службой фестиваля

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23.09.2019