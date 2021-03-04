Фотоальбом

IVI провел премьеру нового сериала «По колено»

Фотоотчет из кинотеатра «Москва»

Презентация нового сериала «По колено» прошла 3 марта в кинотеатре «Москва». История о маленьком человеке в большом городе – совместный проект IVI Originals и телеканала СТС. 

«По Колено» рассказывает о непредсказуемых буднях Сани Грибова, который мечтает покорить мегаполис и сердце любимой. Главную роль в сериале сыграл шоумен Иван Филиппов. Актер не понаслышке знает, с какими испытаниями приходится сталкиваться невысоким людям: рост Ивана − 135 сантиметров.

Гостями презентации стали Алена Водонаева, Светлана Камынина, Юлия Топольницкая, Мария Ильюхина, Константин Шелягин и другие.

Сериал  доступен к просмотру с 4 марта на IVI. 

Фото с премьеры предоставлены пресс-службой IVI. 

 

04.03.2021

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