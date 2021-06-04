В столице прошел показ продолжения сериала «Почему женщины убива

Фотоотчет из ресторана «Простые вещи»

Вчера, 3 июня, онлайн-сервис «Амедиатека» провел закрытый премьерный показ второго сезона «Почему женщины убивают». На один вечер ресторан «Простые вещи» превратился в Клуб садоводов 50-х, в который мечтает вступить героиня сериала. Гости вечеринки могли почувствовать себя на месте персонажей сериала благодаря четырем тематическим фотозонам, которые напоминали о событиях первого сезона и намекали на не менее яркий сюжет нового сезона. Каждый мог попозировать для портрета в стиле шарж и принять участие в лотерее.

Приглашенные с удовольствием последовали дресс-коду вечеринки — многие появились в ярких нарядах в стиле 50-х. Мероприятие посетили — Ксения Суркова, Лика Каширина, Карина Нигай, Алина Акилова, Любарская, Катя Гуссе, Таша Алакоз и многие другие.

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04.06.2021