В Москве прошла премьера фильма «Подольские курсанты»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера масштабной экшн-драмы ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ. Фильм рассказывает о подвиге Подольских курсантов в октябре 1941 года под Москвой. Курсанты Подольских артиллерийского и пехотного училищ получают приказ занять оборону на Ильинском рубеже. Вчерашние мальчишки, они помогают остановить многократно превышающие силы врага и на 12 дней становятся преградой на его пути к Москве...

Картину представили продюсер Игорь Угольников, режиссер Вадим Шмелев, актеры: Сергей Безруков, Евгений Дятлов, Артем Губин, Любовь Константинова, Игорь Юдин, Алексей Бардуков, Марк Вдовин, Сергей Бондарчук, Глеб Бачков, Максим Иванов, Гурам Баблишвили, Дмитрий Соломыкин, Олег Ост, Даниил Спиваковский и другие.

Среди первых зрителей фильма были: Мария Аронова, Владимир Познер, Ольга Кабо, Полина и Дмитрий Дибровы, Валерия и Александр Роднянские, Леонид Ярмольник, Мария Кожевникова, Сергей Мазаев, Мария Лемешева, Вячеслав Гришечкин, Светлана Иванова и Джаник Файзиев, Агата Муцениеце, Валдис Пельш, Дарья Повереннова, Валерий Сюткин с семьей, Резо Гигинеишвили.

Генеральный продюсер Игорь Угольников поблагодарил съемочную группу и гостей: «Мы уверены, что именно сейчас должна выйти картина. Именно в этот день 10 лет назад на этой сцене стояла съемочная группа фильма БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ. Для нас это многое значит».

Картина выйдет в прокат в День народного единства – 4 ноября.

Фото с премьеры предоставлены «Централ Партнершип».

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03.11.2020