В Москве прошла премьера мультфильма «Полное погружение»

Фотоотчет из кинотеатра «Формула кино на Кутузовском»

В кинотеатре «Формула Кино» на Кутузовском» Объединенной киносети в Москве прошла премьера полнометражного анимационного проекта ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ. Это новый мультфильм от автора сценария анимационного блокбастера ИСТОРИЯ ИГРУШЕК и создателей российских анимационных хитов БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, ДВА ХВОСТА и других.

Мультфильм первым зрителям представили звезды: Полина Гагарина, которая озвучила розового дельфина Мию, и Филипп Киркоров, которому досталась роль мэра подводного города. Кроме того, в кастинге есть еще одна звезда − Алексей Воробьев, который подарил голос дельфину Дельфи. Киркоров посетил премьеру вместе со своей семьей − сыном Мартином, дочерью Аллой Викторией и отцом Бедросом Киркоровым. Полина Гагарина пришла в сопровождении сына Андрея.

Фото с премьеры предоставлены компанией «Наше кино».

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30.11.2020