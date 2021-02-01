В Москве прошла премьера комедии «Понаехали»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

31 января в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера комедии Султана Хажироко ПОНАЕХАЛИ. Картину представили режиссер, а также продюсеры Резуан Карданов, Грант Палагаев, Давид Сурин, оператор-постановщик Александр Сюткин, актеры Елена Бирюкова, Омар Алибутаев, Светлана Егорова, Артем Башенин, Алла Башенина, Вадим Цаллати и другие.

Гостями премьеры стали стилист, визажист, тв-ведущая и бьюти-блогер Гоар Аветисян, режиссер Владимир Битоков, актер Александр Стриженов, певица Катя Лель, актриса Елена Борщева, певец Нодар Ревия, ведущая Маша Малиновская, певец Прохор Шаляпин, артист Карен Аванесян, певица Татарка FM, дизайнер Геннадий Горбачев, телеведущая Таша Белая, певица Кира Шайн, блогер Татьяна Карматкова.

Лента выходит в кинопрокат 4 февраля.

Фотографии с красной дорожки предоставлены PR-службой фильма.

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01.02.2021