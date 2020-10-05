Фотоальбом

В Москве прошла премьера мультфильма «Пингвиненок Пороро»

Фотоотчет из кинотеатра «Победа»

В столичном кинотеатре «Победа» прошла премьера мультфильма ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО: ПИРАТЫ ОСТРОВА СОКРОВИЩ. По сюжету, Пингвиненок вместе со своими друзьями отправляется в путешествие в поисках сокровищ. Во время своих странствий они встретятся с пиратами и легендарным капитаном Сильвером.

Проект ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО: ПИРАТЫ ОСТРОВА СОКРОВИЩ является частью большой франшизы: она состоит из сериала, в котором уже вышло шесть сезонов, и пяти полнометражных мультфильмов.

Перед показом мультфильма гости премьеры смогли поучаствовать в конкурсах и выиграть призы с символикой «Пороро», а также стали участниками музыкального шоу Детского музыкального театра «Домисолька». В финале торжественной программы выступила участница телешоу «Лучше всех» София Хоменко.  

Фото с премьеры предоставлены компанией «Кинологистика».

 

 

05.10.2020

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