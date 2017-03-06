В Москве прошла светская премьера драмы «После тебя»

Фотоотчет из концертного зала «Барвиха Luxury Village»

5 марта в Концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялась светская премьера картины Анны Матисон ПОСЛЕ ТЕБЯ с Сергеем Безруковым в главной роли. Фильм рассказывает о трагической судьбе артиста балета Алексея Темникова, гениального мастера с очень тяжелым характером, который узнает, что серьезно болен, и торопится успеть поставить балет своей мечты.

Представляя картину со сцены, Сергей Безруков отдельно поблагодарил гостей премьеры из мира балета: «Сыграв эту роль, я в полной мере прочувствовал, что балет – это поистине титанический труд!».



Гостями мероприятия стали многие деятели культуры и селебрити: Сергей Филин, Борис Галкин, Дмитрий Хрусталев, Светлана Хоркина, Игорь Угольников, Агния Кузнецова и Максим Петров, Павел Астахов, Зоя Бербер, Дарья Михалкова, Ксения Князева, Александр Олешко и др.



Драма ПОСЛЕ ТЕБЯ выходит в прокат 16 марта.

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06.03.2017