Фанни Ардан представила в Москве фильм «Прекрасная эпоха»

Фотоотчет из Третьяковской галереи

В Третьяковской галерее состоялась грандиозная российская премьера фильма Николя Бедоса ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА. Представить ленту российской публике прилетела исполнительница одной из главных ролей, звезда мирового кино Фанни Ардан. Актриса является поклонницей русской культуры, поэтому перед выходом на красную дорожку она с удовольствием посетила основную экспозицию Третьяковской галереи.

Перед премьерным показом ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ зрителей поприветствовали директор по закупкам кинокомпании «Вольга» Сергей Некрасов, заместитель генерального директора по научной работе Третьяковской галереи Татьяна Карпова и французская кинозвезда. Мадмуазель Ардан призналась, что обожает Москву и при любой возможности посещает российскую столицу, поэтому она особенно рада, что смогла представить здесь свою новую актерскую работу. По словам Ардан, эта кинолента из тех, при просмотре которой смеёшься до слез, а потом наступает момент, когда ком подкатывает к горлу, и такие фильмы надолго остаются в памяти зрителей.

Первыми фильм посмотрели российские знаменитости: Сати Спивакова, Эвелина Хромченко, Дмитрий Борисов, Влад Лисовец, Дмитрий Хрусталев, Ирина Апексимова, Екатерина Гусева, Егор Корешков и Полина Максимова, Марюс Вайсберг, Марк Тишман, Светлана Камынина, Ирина Рахманова, Илья Бачурин, Женя Малахова, Марюс Вайсберг, Наталия Коляканова, Оксана Казакова, Александр Соколовский, Елена Николаева, Настя Крайнова, Кира Шайн, а также посол Франции в России Сильви Берманн.

Картина ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА рассказывает о талантливом художнике, переживающий кризис в отношениях со своей любимой женой. Он узнает об удивительной услуге компании, которая готова скрупулезно восстановить детали любой эпохи на заказ. Главный герой фильма использует этот шанс, чтобы снова пережить тот день, когда много лет назад он встретил любовь всей своей жизни.

Мировая премьера ленты прошла в этом году в рамках Каннского кинофестиваля. В первую же неделю релиза фильм по сборам возглавил французский прокат. В российских кинотеатрах ПРЕКРАСНУЮ ЭПОХУ выпускают 28 ноября.

Фотографии предоставлены компанией «Вольга».

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

20.11.2019