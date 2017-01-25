Фотоальбом

Российские знаменитости испытали «Притяжение»

Фотоотчет с премьеры в киноцентре «Каро 11 Октябрь»

24 января, в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась грандиозная светская премьера фильма Федора Бондарчука ПРИТЯЖЕНИЕ. Мероприятие собрали огромное количество звездных гостей. Кажется, здесь был весь столичный бомонд, множество знаменитых актеров, режиссеров и представителей шоу-бизнеса.  

Картину представили исполнители главных ролей Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Никита Кукушкин, Евгений Сангаджиев, Людмила Максакова, продюсеры Дмитрий Рудовский, Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Антон Златопольский и, конечно, режиссер Федор Бондарчук.
 
Фотографии с премьеры предоставлены компанией WDSSPR (фотограф: Анна Темерина)

 

25.01.2017

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