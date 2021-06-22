В Москве прошла премьера комедии «Проклятый чиновник»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

Сатирическую комедию гостям премьеры представили режиссер и продюсер Сарик Андреасян, актеры Максим Лагашкин, Лиза Арзамасова, Ольга Волкова, Иван Кокорин, Дмитрий Колчин, Михаил Богдасаров, продюсер Гевонд Андреасян, сценарист Гайк Асатрян, автор песни-саундтрека Миша Konfuz и многие другие.

Первыми зрителями стали Лева Би-2, Егор Кончаловский, Мария Горбань, Вячеслав Манучаров, Роман Маякин, Андрей Шаров, Марина Федункив, Денис Лебедев, Лиза Моряк, Ирина Йовович, Ирина Темичева, Анна Калашникова, Галина Подзолко, Глеб Костромин, Маша Пак, Кристина Ри, Диана Скитова и другие.

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22.06.2021