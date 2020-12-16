В Москве прошла премьера фильма «Реальные пацаны против зомби»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

15 декабря в киноцентре «Октябрь» прошла премьера отвязной комедии РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ, производства компании Good Story Media и телеканала ТНТ. Режиссер картины – Жанна Кадникова, продюсеры – Антон Зайцев, Артём Логинов, Антон Щукин, Александр Дулерайн. Картину представила съемочная группа: режиссер Жанна Кадникова, актеры Николай Наумов, Владимир Селиванов, Зоя Бербер, Марина Федункив, Игорь Ознобихин, Максим Тихонов, продюсеры Дмитрий Пачулия, Дмитрий Кондратюк, креативный продюсер Александр Синегузов, авторы Владимир Морозов, Денис Шенин. Дмитрий Ковалев.

Посмотреть самыми первыми хулиганский антиблокбастер пришли: звезда сериала «Чики» Сергей Гилев, Настасья Самбурская, актер Максим Емельянов, рэперы Баста, Птаха, российский исполнитель Niletto, актриса Наталья Земцова, Ксения Суркова, Валентина Лапина, Карина Мишулина, режиссер Анастасия Пальчикова, главная звезда российского ММА Магомед Исмаилов, блогер Хабибка, инстаграм звезда Виолетта Чиковани. Участницы шоу «Пацанки» почти всем составом последнего сезона пришли не только увидеть фильм, но и проверить декорации на прочность.

Показ прошел с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора, маски снимались в момент индивидуальных съемок и фотосессии, а также в рамках выступления на сцене.

Фото с премьеры предоставлено пресс-службой канала ТВ-3. Фотограф: Ксения Угольникова

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16.12.2020