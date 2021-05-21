В столице состоялась светская премьера спортивного экшна «Регби»

Фотоотчет из кинотеатра «Москва»

19 мая в кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера спортивного экшна РЕГБИ, первые серии которого уже доступны на онлайн-сервисе more.tv, а осенью выйдут в эфир телеканала СТС. Главные роли в сериале Ильи Куликова исполнили: Маргарита Аброськина, Олег Гаас, Сергей Селин и другие актёры.

Первыми новую историю про изнанку одного из самых жестких видов спорта оценили: Алёна Водонаева, Александр Цыпкин, Ирина Безрукова, Михаил Грушевский, Владимир Стеклов,Светлана Хоркина, Виктория Дайнеко, Александр Незлобин, Полина Ауг, Александр Соколовский, Ирина Темичева, Анастасия Гребёнкина, DJ Грув, Яна Гладких, Евгений Романцов, Филипп Ершов и другие звёзды.

Гости вечера также первыми увидели клип на песню «На вес золота», которую написал и исполнил Баста, член попечительского совет регби-клуба ЦСКА.

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21.05.2021