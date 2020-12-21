В Москве прошла премьера фильма-балета «Ромео и Джульетта»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

18 декабря в московском киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «КАРО.Арт» состоялась премьера фильма-балета Майкла Нанна РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА. Кинокомпания «Пионер» выпускает картину в прокат с 24 декабря.

Специальным гостем показа стал премьер Большого театра, народный артист России, ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе.

Среди первых зрителей фильма оказались главный редактор GQ Игорь Гаранин, общественный деятель Ирина Хакамада, премьер Большого театра Денис Родькин и балерина Элеонора Севенард, директор стратегических проектов и коммуникаций Mercury Елена Окутина, светский обозреватель «Коммерсантъ» Евгения Милова, ведущий телеканала «Культура» Владислав Флярковский, театральный режиссер Андрей Житинкин и другие.

Вечер начался с приветствия от генерального директора кинокомпании «Пионер» Александры Геллер, которая также представила гостям предстоящего собеседника Николая Максимовича − историка балета, писателя, сценариста и по совместительству преподавателя артиста − Ирину Павловну Дешкову. После показа на сцену поднялись Николай Максимович и Ирина Павловна, они обсудили особенности жанра фильма-балета, историю балета «Ромео и Джульетта», балетмейстера Кеннета Макмиллана и различия английской и русского балета.

Премьера прошла с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, маски снимались для индивидуальных фотосессий и представления фильма на сцене.

Фото с премьеры предоставлены кинокомпанией «Пионер».

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21.12.2020