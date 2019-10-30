В «Октябре» состоялась премьера «Робо»

Фотоотчет с московской премьеры

27 октября в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера семейного фильма РОБО. Историю приключения мальчика и его друга Робо первым зрителям представили режиссер Сарик Андреасян, продюсеры Армен Ананикян, Гевонд Андреасян, актеры Даниил Муравьев-Изотов, Елизавета Моряк, Елена Борщева.

Сахарная вата, воздушные шары, красочный аквагрим и гостеприимные роботы Борис, Теспиан и Промобот помогли создать по-настоящему дружелюбную и теплую атмосферу. В числе первых трогательную историю оценили Эвелина Бледанс с сыном Семеном, Катерина Шпица с сыном Германом, Сергей Филин с семьей, Регина Бурд и Сергей Жуков с детьми, Антон Пампушный, Мартин и Алла-Виктория Киркоровы, Анна Большова с сыном Даниилом, Кристина Орса с детьми, Михаил Башкатов с детьми, Анна Чурина с дочкой Ксенией, Наталья Бергер, Вероника Федорова и другие.

«У нас была мечта – снять фильм, который понравится детям. Это же невероятно сложно! – рассказывает Гевонд Андреасян. – В РОБО мы постарались учесть все наши предыдущие ошибки и сделать совершенно иной фильм, интересный как взрослым, которые заботятся о безопасном контенте для своих детей, так и самим детям, несмотря на то, что сейчас они избалованы разными аттракционами».

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30.10.2019