В Москве прошла премьера фильма «Родные»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

8 февраля в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера комедии РОДНЫЕ. Картину публике представила съемочная группа фильма: продюсеры Илья Стюарт, Павел Буря, Жора Крыжовников, Алексей Казаков, Мурад Османн и исполнители главных ролей Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Семен Трескунов, певица Лиза Монеточка, Катерина Беккер, Сергей Шакуров и Никита Павленко.

Первыми зрителями фильма стали Екатерина Варнава, Баста, Виктория Толстоганова, Гарик Харламов, Ксения Собчак, Константин Богомолов, Леонид Ярмольник, Юлия Хлынина, Юра Борисов, Полина Максимова, Александр Метелкин, Анна Чурина, Анжелика Каширина, Варвара Шмыкова, Алена Долецкая, DJ Грув, Камиль Ларин, Максим Лагашкин, Ксения Раппопорт, Люся Чеботина, Карина Нигай, Эльдар Джарахов и многие другие.

Фотографии с премьерного показа предоставлены компанией Sony Pictures. Фотограф − Геннадий Авраменко.

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09.02.2021