В Москве состоялась премьера мультфильма «Рок Дог 2»

Фотоотчет из кинотеатра «Формула кино на Кутузовском»

22 июня в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялась долгожданная премьера семейного анимационного фильма РОК ДОГ 2 про знаменитого пса Боуди и его рок-группу. В российский прокат картину выпускает кинокомпания MEGOGO Distribution.

Мероприятие посетили Никита Пресняков, Валя Карнавал и Агата Муцениеце, которые озвучили главных персонажей мультфильма.

Гостями премьеры и первыми зрителями стали: Мария Кожевникова с детьми, актриса Ирина Безряднова с сыном, телеведущий Дмитрий Дибров с семьей, балерина Мария Прорвич с сыновьями Александром и Сергеем Филиными, актер Алексей Зимин с дочкой и другие.

Поддержать певицу Валю Карнавал, которая озвучила в мультфильме нового персонажа Лил Фокси, на мероприятие пришли топовые TikTok блогеры, среди которых Дмитрий Лян, Елена Минигулова с дочками, участники TheHypeHouse.rus(Вероника Золотова, Юля Гаврилина, Дмитрий Ларионов, Аня Ищук, Катя Голышева), Rodnoy_Dom (Тимур Цыренов, Сулик Мирзаев), Contentclan и другие.

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

23.06.2021