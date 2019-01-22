В Москве состоялась премьера альманаха «Русское краткое»

Фотоотчет из кинотеатра «Космос»

21 января в кинотеатре «Космос» состоялась премьера альманаха российских короткометражных фильмов РУССКОЕ КРАТКОЕ. ВЫПУСК 2. На премьере альманах представили: режиссеры Александр Домогаров-мл, Ирина Вилкова, Виктор Кашляев, Ирина Волкова, актеры Ольга Сутулова, Марина Васильева, Алексей Юдников, Лукерья Ильяшенко, продюсеры Кристина Рейльян, Анна Арутюнова, Мария Родионова, Наталья Фролова и другие.

Перед показом заместитель директора по дистрибуции кинокомпании «Пионер» Александра Геллер сказала: «Проект РУССКОЕ КРАТКОЕ − это большой шаг вперед не только для нас, но и для индустрии в целом, потому что у нас в стране много классного короткометражного кино, которое никто не видит. Наш первый сборник, который вышел в октябре 2018 года, пользовался популярностью у зрителей, затем появился в интернете на коммерческих платформах, а теперь еще транслируется на бортах самолетов «Аэрофлота». Поэтому нам история с регулярным прокатом короткометражек кажется перспективной».

РУССКОЕ КРАТКОЕ − проект кинокомпании «Пионер», которая планирует выпускать альманахи российских короткометражек с периодичностью раз в месяц. Второй сборник короткометражек выходит на экраны по всей стране 25 января 2019 года.

Фото предоставлено PR-службой фильма. (Фотограф: Михаил Голденков / Кинокомпания Пионер)

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22.01.2019