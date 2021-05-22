В Москве прошла закрытая премьера фильма «Сахаров. Две жизни»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

21 мая в день столетия академика Сахарова в кинотеатре «Художественный» состоялся закрытый премьерный показ документально-игрового фильма онлайн-кинотеатра KION САХАРОВ. ДВЕ ЖИЗНИ. Зрителям картину представили автор идеи и продюсер фильма Игорь Мишин, сценарист проекта Роман Супер, исполнительница главной роли Чулпан Хаматова и режиссер Иван Проскуряков.

Эксклюзивно фильм САХАРОВ. ДВЕ ЖИЗНИ можно посмотреть в онлайн кинотеатре KION бесплатно с 21 мая.

Гостями мероприятия стали: Чулпан Хаматова, Ксения Собчак, Константин Богомолов, Регина Тодоренко, Кирилл Серебренников, Александр Горчилин, Влад Лисовец, Михаил Зыгарь, Рома Зверь, Ирина Безрукова, Михаил Козырев, Марианна Максимовская, Сарик Андреасян, Лиза Моряк, Ольга Зайцева, Сергей Комаров, Владислав Флярковский, Виктор Шендерович, Антон Желнов, Дарья Калмыкова, Евгения Ахременко, Анфиса Вистингаузен и другие.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

22.05.2021