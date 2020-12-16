Фотоальбом

В Москве прошла премьера комедии «Самый новый год»

Фотоотчет из мультиплекса «Синема Парк Ривьера»

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16.12.2020

Фотоальбомы

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

Состоялась премьера фильма «Неадекватные люди 2»

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Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В столице прошла премьера «Серебряных коньков»

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Фотоотчет из Александринского театра

В Петербурге прошла звездная премьера «Серебрянных коньков»

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