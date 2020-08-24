В Москве прошла звездная премьера фэнтези «Таинственный сад»

Фотоотчет с теплохода мультимедийного сервиса Okko

На теплоходе мультимедийного сервиса OKKO состоялась премьера фильма ТАИНСТВЕННЫЙ САД. Лента является экранизацией классики мировой литературы, одноименного романа британской писательницы Фрэнсис Элизы Бёрнетт и рассказывает историю внезапно осиротевшей Мэри, которая вынуждена переехать в окутанный тайнами особняк своего дяди в Англии. Правилами строго запрещено выходить из своей комнаты и бродить по коридорам огромного дома, но однажды Мэри обнаружит потайную дверь, ведущую в удивительный мир, где исполняются любые желания – таинственный сад… Главные роли в фильме сыграли как легендарные мастера Колин Ферт и Джули Уолтерс, так и юные актеры Дикси Эгерикс, Эдан Хэйхерст и Амир Уилсон.

Первыми посмотреть ленту пришли российские знаменитости: Катерина Шпица, Ирина Хакамада, Ирина Пегова, Анна Банщикова, Марьяна Спивак, Наталья Земцова, Алиса Гребенщикова, Петр Романов, Екатерина Одинцова, Дина Немцова, Наталья Бочкарева, Ирина Безрукова, Константин Гайдай, Александра Морозова, Настя Крайнова, Кристина Новикова, Данила Белых и другие.

В российский онлайн-кинотеатрах ТАИНСТВЕННЫЙ САД можно будет посмотреть уже 1 сентября.

Фото с премьеры предоставлены кинокомпанией «Вольга».

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24.08.2020