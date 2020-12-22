В столице прошел закрытый показ фильма «Сентенция»

Фотоотчет из кинотеатра «Пионер»

21 декабря в кинотеатре «Пионер» состоялся специальный показ фильма СЕНТЕНЦИЯ. Картину представили Алексей Учитель и Дмитрий Рудаков.

Показ также посетили звездные гости: Марина Зудина, Павел Табаков, Александр Рязанцев, Мириам Сехон, Валерий Жуков и другие.

Картина рассказывает о поэте и писателе Варламе Шаламове. Прошедший ГУЛАГ автор «Колымских рассказов» тихо угасает в доме престарелых, но до последнего продолжает творить. Двое его самых пылких последователей пытаются собрать его творчество воедино и расшифровать каждое слово.

Фото с премьеры предоставлены PR-службой TenLetters.

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22.12.2020