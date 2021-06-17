В столице прошла премьера комедии «Сердце и как им пользоваться»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро Sky 17 Авиапарк»

Первым зрителям картину представили: режиссер Дмитрий Губарев, актеры Сергей Чирков, Сергей Белов, исполнитель заглавной песни фильма Ваня Дмитриенко, ТикТок блогеры Анриэль и Алекс Лон, композиторы Анастасия Белявская и Олег Сидоров

Гостями премьеры стали: Ирина Безрукова, Константин Белошапка, Шеина Лиана, певец и блогер Хабибка, Карина Мурашкина, Арина Ростовская, Милена Барциц, Маша Ильюхина, Миа Бойка, Stazzy, Вера Бирюкова и Виола Антонова, блогеры Маша и Кирилл Войновы, Арина Данилова и Пётр Безменов, Луиза-Габриэла Бровина, Даша Данилова и другие.

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17.06.2021