В столице прошла премьера комедии «Сердце и как им пользоваться»

Первым зрителям картину представили: режиссер Дмитрий Губарев, актеры Сергей Чирков, Сергей Белов, исполнитель заглавной песни фильма Ваня Дмитриенко, ТикТок блогеры Анриэль и Алекс Лон, композиторы Анастасия Белявская и Олег Сидоров
Гостями премьеры стали: Ирина Безрукова, Константин Белошапка, Шеина Лиана, певец и блогер Хабибка, Карина Мурашкина, Арина Ростовская, Милена Барциц, Маша Ильюхина, Миа Бойка, Stazzy, Вера Бирюкова и Виола Антонова, блогеры Маша и Кирилл Войновы, Арина Данилова и Пётр Безменов, Луиза-Габриэла Бровина, Даша Данилова и другие.
17.06.2021