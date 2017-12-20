Столичной публике показали фильм «Форма воды»

Фотоотчет из «Центра документального кино»

На днях кинокомпания «Двадцатый Век Фокс СНГ» устроила в столице специальный закрытый показ фильма Гильермо дель Торо ФОРМА ВОДЫ. Эта картина стала обладателем «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля 2017 года, а также стала семикратным номинантом на премию «Золотой глобус» и четырнадцатикратным номинантом престижнейшей американской премии «Выбор критиков».

Московский показ посетили Александр Роднянский, Петр Федоров, Александр Паль, Ксения Чилингарова, Александр Терехов, Мария Федорова, Ксения Соловьева, Виталий Козак, Александр Раппопорт, Марина Жигалова-Озкан и многие другие.

Действие фильма происходит в 1962 году, в эпоху «холодной войны» в США. В тайной правительственной лаборатории работает одинокая Элиза. Ее жизнь круто меняется, когда она вместе с другой сотрудницей Зельдой узнает о секретном эксперименте и знакомится с необычным обитателем секретного объекта.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Двадцатый Век Фокс СНГ».

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20.12.2017