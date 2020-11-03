Фотоальбом

В столице прошла премьера фильма «Побочный эффект»

Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

2 ноября в Москве в кинотеатре «Иллюзион» состоялась светская премьера фильма Алексея Казакова ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ. Картину представила съемочная группа триллера − продюсер Сергей Корнихин, режиссер Алексей Казаков, оператор Евгений Козлов и актеры Семен Серзин, Александра Ревенко, Анатолий Журавлев и Мария Абрамова.

Среди первых зрителей показа были Никита Кукушкин, Анна Назарова, Алена Апина, Ангелина Стречина, Ирина Безрукова, Дарья Шмыкова, Ольга Якубович, Анна Котова-Дерябина, Анетта Орлова, Яна Аносова, Иван Николаев, Дарья Миронова,  Евгений Романцов, Олег Гаас, Сергей Рост, Михаил Еремеев, Алена Чендлер, Любовь Инжиневская, Наталья Земцова, Екатерина Стеблина, Светлана Мамрешева и многие другие.

Фотографии с премьеры предоставлены Sony Pictures (фотограф Михаил Свешников).

 

03.11.2020

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