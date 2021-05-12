В столице прошла премьера фильма «Скажи ей»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

В Москве в обновленном кинотеатре «Художественный» состоялась премьера картины Александра Молочникова СКАЖИ ЕЙ. Показ фильма команда проекта начала с минуты молчания в связи с трагическими событиями в одной из школ Казани.

Картину гостям представили создатели фильма: режиссёр и автор сценария Александр Молочников, продюсер проекта Александра Ремизова и Генеральный продюсер компании «Среда» Иван Самохвалов, а также исполнители главных ролей: Светлана Ходченкова, Артём Быстров, Кай Гетц, Вольфганг Черни, Ирина Розанова и другие.

Драма СКАЖИ ЕЙ рассказывает о непростых взаимоотношениях внутри семьи: мама, которую играет Светлана Ходченкова, забирает сына (Кай Гетц) и уезжает в Америку, оставляя отца ребёнка (Артём Быстров) в России.

Фото предоставлено Disney Studios.

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12.05.2021