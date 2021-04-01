В Москве прошла премьера фильма «Слепок»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva и Aksenov Family Foundation совместно с Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представили в Москве фильм СЛЕПОК. Премьерный показ состоялся 31 марта в Киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «КАРО.Арт».

Фильм представили создатели и участники проекта: режиссер Андрей Сильвестров, главная героиня фильма, прима-балерина Мариинского театра, Диана Вишнёва, основатель фонда Aksenov Family Foundation Дмитрий Аксенов, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак, а также хореографы, композиторы и танцовщики, принявшие участие в съемках.

Премьеру фильма посетили художник и продюсер Павел Каплевич, директор театра «Новая Опера» Антон Гетьман, генеральный директор фонда V-A-C, Тереза Мавика, директор Московского музея современного искусства, советник министра культуры РФ по вопросам современного искусства, Василий Церетели с супругой Кирой Сакарелло, телеведущий Андрей Малахов, писатель Александр Будберг с женой Натальей Тимаковой, телеведущая и кинокритик Екатерина Мцитуридзе, режиссер Максим Диденко, президент Condé Nast Россия Анита Гиговская, создатель проекта «КМ20» Ольга Карпуть, стилист Влад Лисовец, ex-главный редактор Vogue Russia Мария Федорова, управляющий директор Cartier в России и СНГ Янина Новицкая, журналист Денис Катаев, искусствовед, директор фонда Aksenov Family Foundation, Виктория Кондрашова, директор Diana Vishneva Foundation Юлия Никулина, а также главный редактор журналов Forbes Life и Forbes Woman Юлия Варшавская, главный редактор издания Афиша Daily Трифон Бебутов, старший редактор специальных проектов журнала Harper''s Bazaar Денис Мережковский и главный редактор отдела спецпроектов The Blueprint Юлия Выдолоб.

После премьерного показа создатели проекта рассказали историю создания фильма, ответили на вопросы гостей и первых зрителей ленты. Модератором беседы стал художник и кинопродюсер Павел Каплевич.

Фото с премьеры предоставлены PR-службой проекта.

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01.04.2021