Фотоальбом

В Москве состоялась премьера «Смешариков и друзей в кино»-1

Фотоотчет из кинотеатра «Формула кино на Кутузовском»

Вчера, 1 мая, в Формуле кино на Кутузовском состоялся премьерный показ первого выпуска сборника СМЕШАРИКИ И ДРУЗЬЯ В КИНО.

Среди гостей, которые пришли первыми посмотреть анимационнный сборник вместе со своими семьями, были Надежда Ручка, Наталия Быстрова, Дмитрий Ермак, Елена Борщева, Анастасия Гребенкина, Дарья Сагалова, Наталья Лесниковская, Маша Цигаль и другие.

Для детей в этот день был устроен настоящий праздник с аквагримерами, аниматорами и подарками.

СМЕШАРИКИ И ДРУЗЬЯ В КИНО. ВЫПУСК 1 выйдет в кинотеатрах 6 мая!

 

02.05.2021

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