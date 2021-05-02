В Москве состоялась премьера «Смешариков и друзей в кино»-1

Вчера, 1 мая, в Формуле кино на Кутузовском состоялся премьерный показ первого выпуска сборника СМЕШАРИКИ И ДРУЗЬЯ В КИНО.
Среди гостей, которые пришли первыми посмотреть анимационнный сборник вместе со своими семьями, были Надежда Ручка, Наталия Быстрова, Дмитрий Ермак, Елена Борщева, Анастасия Гребенкина, Дарья Сагалова, Наталья Лесниковская, Маша Цигаль и другие.
Для детей в этот день был устроен настоящий праздник с аквагримерами, аниматорами и подарками.
СМЕШАРИКИ И ДРУЗЬЯ В КИНО. ВЫПУСК 1 выйдет в кинотеатрах 6 мая!
02.05.2021