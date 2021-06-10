В Москве состоялась премьера третьего сезона «Содержанок»

Фотоотчет из особняка «Рихтер»

Третью часть оригинального сериала START, два сезона которого уже собрали на платформе более 50 млн просмотров, зрителям представили: генеральный директор видеосервиса Юлия Миндубаева, шоураннер Ирина Сосновая, генеральный продюсер сериала и сооснователь START Эдуард Илоян, режиссер Юрий Мороз, актеры Дарья Мороз (украшения Mercury), Сергей Бурунов, Марина Зудина (украшения Mercury), Александра Ребенок, Сабина Ахмедова (украшения Mercury), Сергей Гилев, Игорь Миркурбанов.

Гостями премьеры стали Андрей Бурковский, Снежана Самохина, Полина Аскери, Лука Зарьков, Анна Худоян, Денис Катаев, Екатерина Одинцова, Дина Немцова, Ясмина Муратович, Михаил Сегал, Юлиана Слащева, Софья Донианц, Ирина Чеснокова, Евгения Соляных, Вадим Федотов, Яна Кушнер, Елена и Сергей Лесс, Марго Овсянникова, Андрей Фомин, Евгения Милова, Анетта Орлова и другие.

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10.06.2021