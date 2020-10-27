В столице прошла премьера проекта «Сокровенный человек»

26 октября в московском кинотеатре «Пионер» прошла премьера документального фильма Ромы Либерова СОКРОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК. Гостям мероприятия картину представил сам режиссер. После показа он обсудил ленту вместе со зрителями и звездными гостями.
СОКРОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК рассказывает о писателе Андрее Платонове, который стоял у истоков построения нового мира в России 1917 года. Однако новый мир строился совсем не таким, каким был задуман. Светлое будущее забрало жизнь самого писателя и его сына. В фильме рассказана история сотворения и гибели нового мира в семи днях.
Фото с премьеры предоставлены компанией «ПРОвзгляд».
27.10.2020