В столице прошла премьера проекта «Сокровенный человек»

Фотоотчет из кинотеатра «Пионер»

26 октября в московском кинотеатре «Пионер» прошла премьера документального фильма Ромы Либерова СОКРОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК. Гостям мероприятия картину представил сам режиссер. После показа он обсудил ленту вместе со зрителями и звездными гостями.

СОКРОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК рассказывает о писателе Андрее Платонове, который стоял у истоков построения нового мира в России 1917 года. Однако новый мир строился совсем не таким, каким был задуман. Светлое будущее забрало жизнь самого писателя и его сына. В фильме рассказана история сотворения и гибели нового мира в семи днях.

Фото с премьеры предоставлены компанией «ПРОвзгляд».

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27.10.2020