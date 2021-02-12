В Москве состоялась премьера комедии «Спасите Колю!»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась московская премьера фильма СПАСИТЕ КОЛЮ! (в кино с 18 февраля 2021 года), который снят в партнерстве с онлайн-кинотеатром IVI. Картину гостям представили режиссер Дмитрий Губарёв, продюсер Михаил Курбатов, сопродюсеры IVI Олег Туманов и Эльвира Дмитриевская, исполнители главных ролей Дмитрий Нагиев, Анна Родоная, Иван Злобин, Кузьма Сапрыкин, Нонна Гришаева и съемочная группа.

На премьере в Москве создателей фильма поддержали Генеральный директор Disney в России и СНГ Кахабер Абашидзе с супругой Еленой Глурджидзе, Владимир Яглыч, Алика Смехова, Жанна Эппле, Ольга Кабо, Юлия Савичева, Елена Борщева, Юлия Подозёрова, Анна Сташенбаум, Роман Архипов, Алена Водонаева и другие.

Фото с премьеры предоставлены компанией Disney Studios.

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12.02.2021