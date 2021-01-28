В Москве прошла премьера комедии «Стендап под прикрытием»

Фотоотчет из кинотеатра «Формула кино на Кутузовском»

В Москве состоялась премьера комедии MEGOGO Studios СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ. Мероприятие посетили актеры и создатели фильма: режиссер Олег Асадулин, продюсеры Георгий Малков и Егор Шорохов, сценарист Михаил Зубко, композитор DJ Грув, исполнители главных ролей: Валентина Мазунина, Кирилл Нагиев, Зоя Бербер, Антон Жижин, Ренат Мухамбаев, Владимир Епифанцев, а также актеры Артем Немов, Михаил Тройник, Ирина Безряднова, Олег Комаров, Егор Абрамов, Лусик Карапетян и другие.

Поздравить творческую группу с премьерой пришли звездные гости, популярные блогеры, родные, друзья и коллеги: Агата Муцениеце, Дмитрий Рудовский, Дана Борисова, Елена Борщева, Александр Романов, Динат Гумеров, Марина Ермошкина, Яна Sims, Энжи, Loves, ORLOVE, AMIR, Максим Нечаев, Артём Зуев, KSON, LISOVSKY, а также герои нашумевшего в Сети видео «Актеры озвучки в машине» – Карен Арутюнов, Дарья Блохина, Альберт Ибрагимов и другие.

СТЕДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ стал одним из первых кинопроектов в нашей стране, который активно поддержали топовые блогеры TikTok. Более 50 тиктокеров с количеством подписчиков от 100 000 до 3 000 000 пришли на премьеру первой российской комедии про стендап: Арина Дубкова, Русский Дэдпул, Vasylya, Сергей Штепс, Илья Милохин, Хорошилов и другие. Во время просмотра фильма блогеры реагировали на шутки, смеялись, а на титрах устроили танцевальный челлендж.

Фильм выйдет в широкий российский прокат 4 февраля.

Фото с премьеры предоставлены компанией MEGOGO.

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

28.01.2021