В Москве прошла премьера фильма «Стрельцов»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

Вчера в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась долгожданная премьера спортивного байопика СТРЕЛЬЦОВ производства ТПО «РОК», «Централ Партнершип», Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова и телеканала «Россия 1», при поддержке Фонда кино. Фильм рассказывает о великом футболисте Эдуарде Стрельцове и вдохновлён его трагической судьбой.

Первым зрителям картину представили создатели проекта: продюсер Алексей Учитель, режиссер Илья Учитель, актеры Александр Петров, Стася Милославская, Виктор Добронравов, Виталий Хаев, Ефим Петрунин, Надежда Маркина, Ася Домская, Василий Кортуков и другие члены съёмочной группы.

«Как же замечательно вновь иметь возможность смотреть кино на большом экране! Надеемся, вам понравится наша история. Мы делали её с душой и глубоким уважением. Всем приятного просмотра!», - пожелал перед показом Илья Учитель.

Среди гостей премьеры, кого фильм не оставил равнодушным, были Владимир Мединский, Владимир Познер, Ольга Бузова, Аглая Тарасова, Леонид Ярмольник, Алексей Смертин, Александр Самедов, Виктор Гусев, Андрей Бурковский, Никита Тарасов, Анна Слю, Дарья Повереннова, Александр Цыпкин, Александра Ревенко, Елена Борщева, Аркадий Укупник, Владимир Вишневский, Виктор Дробыш и группа "НЕ ГОВОРИ МАМЕ", Саша Иванов, Анфиса Черных, Полина Ауг, Вячеслав Тельнов, Дмитрий Сычев, Александр Соболев, Борис Грачевский, Нателла Крапивина, Александра Морозова, Мария Сотскова, Михаил Врубель, Евгения Маркова, Кузьма Сапрыкин, Антон Филипенко, Марина Доможирова, Лина Дембикова, Сергей Капков и другие.

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24.09.2020