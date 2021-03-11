В Москве прошла премьера драмы «Супернова»

Фотоотчет из мультиплекса «Формула кино на Кутузовском»

10 марта в московском кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» состоялась звездная премьера фильма СУПЕРНОВА. Картина является претендентом на премию «Оскар». Это лента о силе человеческой любви перед лицом смерти. Главные роли в ней сыграли два блестящих актера − Колин Ферт (лауреат премии «Оскар» и «Золотой глобус») и Стэнли Туччи (обладатель трех премий «Эмми» и двух «Золотых глобусов»).

Премьеру посетили: Ирина Безрукова, Виктория Толстоганова, Денис Шведов, Татьяна Лазарева, Ольга Кабо, Ольга Сутулова, Олеся Судзиловская, Илья Бачурин, Ольга Бурковская, Анна Котова-Дерябина, Екатерина Рокотова, Анна Чурина, Алена Чехова, Аксинья Гог, Григорий Калинин, Алиса Толкачева, Меседа Багаутдинова, Ксения Суркова, Мириам Сехон, Алина Шпак, Евгения Соляных, Ольга Данова, Елена Хазанова, Виктор Логинов, Надежда Калеганова и Сергей Двойников, Анна Качко, Елена Бродач, Геннадий Горбачев, Ольга Бутова, Юлия Хамитова и другие.

Фильм для гостей представил кинообозреватель журнала «Сноб» Саша Щипин, который ранее в своей публикации отметил, что в Колин Ферт и Стэнли Туччи стали одним из лучших кинодуэтов последних лет.

В российском прокате картина стартует 11 марта.

Фото с премьеры предоставлены компанией World Pictures.

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11.03.2021