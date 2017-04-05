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В Москве прошла звездная премьера проекта «Танцы насмерть»

Фотоотчет из кинотеатра «Формула Кино Сити»

В  московском кинотеатре «Формула кино Сити» прошла премьера российского экшена кинокомпании KINODANZ ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ. В новой ленте режиссера Андрея Волгина, известного по фильму СПИРАЛЬ, снялись популярные актеры Лукерья Ильяшенко, Денис Шведов, Агния Дитковските, Александр Тютин, Иван Жвакин и многие другие.

Популярный рэп-артист ST, автор саундтрека к фильму исполнил со сцены в холле кинотеатра несколько своих треков. Дима ‘Резкий’, чемпион мира по брейк-дансу (в составе команды Топ-9) исполнил танцевальные номера. Собравшаяся публика овацией встретила членов съемочной группы – режиссера Андрея Волгина, продюсера Евгения Мелентьева, оператора Вячеслава Лисневского, актеров Дениса Шведова, Ивана Жвакина, Лукерью Ильяшенко и многих других. Гостями премьеры стали известные российские актеры, телеведущие, музыканты, блогеры. Среди них были замечены Прохор Шаляпин, Олег Иванов, Дарья и Екатерина Носик, режиссер Александр Богуславский, актер Глеб Бочков, режиссер Вячеслав Лисневский, Петр Романов, Катя Кабак, Семен Трескунов, Денис Косяков, Леля Баранова, Полина Гренц и многие другие.

Фильм ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ переносит зрителей в 2070-й год, когда ядерная война уничтожила цивилизацию. Захватившая власть новая элита живет в укрепленном Бункере, где можно спастись от последствий экологической катастрофы, а выживание человечества зависит от энергии, которую отдают участники жестокого танцевального турнира. Но когда на очередном турнире один из претендентов влюбляется в девушку, участницу состязания, и решает любой ценой спасти её жизнь, отлаженная система оказывается под угрозой. В жестоком мире, где каждый сам за себя, удастся ли влюбленным выжить вместе? Об этом можно будет узнать в российских кинотеатрах уже 6 апреля.

Компания KINODANZ производит полнометражные фантастические фильмы для российского и международного проката. На сегодня сняты 4 фильма, в ближайших планах – еще 5 проектов. Перед премьерным показом ТАНЦЕВ НАСМЕРТЬ столичным зрителям представили тизеры следующих картин кинокомпании: фэнтези ЗАТМЕНИЕ (премьера 27 апреля), приключенческой фантастики ЗА ГРАНЬЮ, одну из ключевых ролей в которой сыграл Антонио Бандерас (премьера 24 августа), космического сайфая ПРОЕКТ GEMINI (премьера 4 января), а также фэнтези ЭБИГЕЙЛ

 

05.04.2017

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