В столице прошла светская премьера фильма «Тень звезды»

Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

19 августа в кинотеатре «Иллюзион» состоялась светская премьера романтического экшна ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ. Это история о популярном артисте, который приезжает на гастроли в Санкт-Петербург вместе с менеджером, музыкальным коллективом и своей возлюбленной. После неудавшегося покушения для него нанимают телохранителя − девушку, которая в нужный момент спасает ему жизнь. Правда, после всего, что она узнала об артисте и его окружении, спасать придется и ее саму.

По красной дорожке прошли создатели картины: режиссер Дмитрий Губарев, актеры Кирилл Нагиев, Александра Черкасова-Служитель, Юлия Франц, Надежда Мельникова, продюсеры Михаил и Анна Курбатовы, Георгий Малков, композитор Илья Духовный, рэпер LUMPENMEN и другие. Поздравить коллег с премьерой пришли звездные гости, среди них: режиссер Олег Асадулин, DJ Грув (Евгений Рудин), актрисы Татьяна Герман, Карина Мишулина, Лора Резникова.

Продюсеры поблагодарили со сцены зрителей и призвали их возвращаться в кинотеатры. Также слова признательности были сказаны в адрес компании MEGOGO, Министерства культуры и «Первого канала».

Фильм ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ выходит в кинотеатрах 20 августа. Прокатчик MEGOGO Studios.

Фотографии с премьеры предоставлены MEGOGO Studios. Фотограф – Геннадий Авраменко.

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20.08.2020