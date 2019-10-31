Фотоальбом

Состоялась звездная премьера фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Фотоотчет из кинотеатра «КАРО 11 Октябрь»

В московском киноцентре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера ленты ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ. Оскароносный режиссер Джеймс Кэмерон воссоединился со звездами первых фильмов франшизы, Линдой Хэмилтон и Арнольдом Шварценеггером, впервые за 28 лет.

Одними из первых увидели легендарное воссоединение популярные российские знаменитости: Седокова Анна, Донианц Софья, Бачурин Илья, Малахова Евгения, Пескова Анна, Артемьев Павел, Кучера Оскар, Рахманова Ирина, Самбурская Настасья, Голоцуцков Антон, Цветков Артур, Круглова Саша, Звонкий Андрей, Цигаль Мария, Моргунова Татьяна и другие.

В прокат картина уже вышла 31 октября. 

 

31.10.2019

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