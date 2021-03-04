В Москве прошла премьера комедии «# Только серьезные отношения»

Фотоотчет из кинотеатра «Москино Космос»

3 марта в московском кинотеатре «Москино Космос» состоялась премьера романтической комедии #ТОЛЬКО СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. Картину зрителям представили режиссер и сценарист фильма Слава Росс, генеральный продюсер студии Invada Александр Котелевский, актеры Ирина Пегова, Александр Робак, Алина Юхневич, Сергей Степин, Владимир Канухин, Вадим Норштейн, Майя Гитер и другие члены большой команды, которая работала над лентой.

На вечеринке после премьеры для гостей выступили финалистка проекта «ГОЛОС» Екатерина Короткова и музыкант, певец и автор песен SEMENYAK.

Фильм выходит в российский прокат 11 марта 2021 года.

Фото с премьеры предоставлены PR-службой фильма.

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04.03.2021