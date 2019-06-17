В Москве прошла премьера мультфильма «История игрушек 4»

В столице прошла премьера нового анимационного приключения Disney и Pixar ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4. Показ состоялся в мультиплексе «КАРО 11 Октябрь». Картину гостям представила генеральный директор компании Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан.
Среди первых зрителей картины были Алика Смехова, Валерия Кожевникова, Олег Рой, Алексей Боков, Ян Яновский, Михаил Кремер, Данил Акутин, Игорь Прокопенко, Ольга Ушакова, группа SEREBRO, Лиза Курченко и другие.
Фото предоставлены компанией WDSSPR Disney.
17.06.2019