В Москве прошла премьера мультфильма «История игрушек 4»

Фотоотчет из мультиплекса «КАРО 11 Октябрь»

В столице прошла премьера нового анимационного приключения Disney и Pixar ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4. Показ состоялся в мультиплексе «КАРО 11 Октябрь». Картину гостям представила генеральный директор компании Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан.

Среди первых зрителей картины были Алика Смехова, Валерия Кожевникова, Олег Рой, Алексей Боков, Ян Яновский, Михаил Кремер, Данил Акутин, Игорь Прокопенко, Ольга Ушакова, группа SEREBRO, Лиза Курченко и другие.

Фото предоставлены компанией WDSSPR Disney.

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17.06.2019