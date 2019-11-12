В столице прошла светская премьера фильма «Предатель»

Фотоотчет из кинотеатра «Москва»

11 ноября в столице прошла российская премьера фильма ПРЕДАТЕЛЬ легендарного итальянского режиссера Марко Беллокьо. Показ состоялся в рамках закрытия «Недель Каннского кино» в кинотеатре «Москва». Лента была представлена в основном конкурсе Каннского кинофестиваля

Фильм основан на реальной истории босса сицилийской мафии по имени Томмазо Бушетта. В то время, как на его родине между боссами сицилийской мафии разгорается война, Бушетта пытается скрыться в Бразилии и вынужден издалека наблюдать за тем, как его сыновей и братьев убивают в Палермо. Он понимает, что может стать следующим. Бразильская полиция арестовывает Бушетту и экстрадирует его в Италию. Мафиози принимает решение, которое кардинально изменит ситуацию для мафии, – он встречается с судьей Джованни Фальконе и нарушает священную клятву, которую он дал Коза Ностре.

По красной дорожке московской премьеры прошли: Светлана Ходченкова, Екатерина Шпица, Сергей Светлаков, Ян Гэ, Наталья Бардо, Виктория Манасир, Алина Крюкова, Анна Цуканова-Котт и другие.

Реальная история жизни босса сицилийской мафии в кинотеатрах с 28 ноября.

Фото с премьеры предоставлены пресс-службой Magic Film Company.

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12.11.2019